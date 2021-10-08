В Испании мстители по ошибке подожгли не тот дом

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Полиция Малаги задержала мужчину и женщину, которые подожгли дом.
Жертвой поджигателей должна была стать их коллега, которой они собирались отомстить за конфликт на работе. Но они всё перепутали и подожгли совершенно другой дом.
Во время пожара пострадали несколько человек. Один получил травмы, ещё двое надышались дымом. Пожар сильно повредил строение. На борьбу с огнём были брошены несколько пожарных бригад.
Поджигателями оказались испанец и румынка. Им предъявлены обвинения в угрозах и покушении на общественную безопасность.