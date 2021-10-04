Вредные выбросы от вулкана на Канарах идут на Карибские острова

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Служба мониторинга атмосферы Copernicus предупредила, что выбросы диоксида серы (SO2) из вулкана Кумбре Вьеха на острове Ла-Пальма вскоре достигнут Карибского моря.
Прогноз службы мониторинга действителен для периода с 3 по 12 октября. За это время потоки вредных выбросов пересекут Атлантический океан, считают в Copernicus.
Специалисты оценивают высоту шлейфа примерно в 5000 метров, сообщил старший научный сотрудник Copernicus Марк Паррингтон в своем аккаунте в Twitter.
Между тем метеоролог Ада Монсон в своем аккаунте в Твиттере рассказывает, что 3 октября в Пуэрто-Рико уже наблюдался пепел от вулкана Кумбре-Вьеха.
Стоит помнить, что SO2 — бесцветный газ, и с земли его невозможно различить в атмосфере.