Задержаны два человека, угрожавшие покончить с собой в музее Прадо

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Шесть человек заняли один из залов в музее Прадо в Мадриде и угрожали покончить с собой, если председатель правительства Педро Санчес не выполнит их требований.
По последним данным, двое из них задержаны, а остальные благополучно покинули зал.
Как сообщает ТАСС, речь идет о пострадавших в результате так называемого синдрома токсического масла, как называют вспышку заболевания, произошедшую в 1981 году из-за массового отравления рапсовым маслом в Испании. Тогда могли погибнуть, как утверждают члены группы, представляющей интересы пострадавших, около 4 тыс. человек.
Одно из требований заключается в том, чтобы Санчес согласился на встречу с ассоциацией, представители которой устроили акцию.