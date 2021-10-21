На острове Пальма бьются над загадкой об исчезнувших собаках

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Вся Испания в последние дни с замиранием сердца следила за судьбой нескольких собак, заблокированных на острове Пальма, где продолжает извергаться вулкан.
Во время наступления лавы люди были эвакуированы из этих мест, а животные остались. Оказавшихся в ловушке собак снимали с беспилотника и транслировали кадры по всему миру. С дрона им также спускали еду. Наконец, вывезти собак взялись операторы беспилотника с помощью грузового дрона и сетки. Но не успели: животные исчезли.
Как стало известно Noticia.ru, основная версия исчезновения заключается в том, что собак кто-то увёл. С дрона удалось рассмотреть человеческие следы. Кроме того, на этом месте появилась надпись: «С собаками всё в порядке. Команда А».