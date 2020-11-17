На Майорке активизировались похитители детей

В Пальме-де-Майорка двое мужчин попытались похитить восьмилетнего мальчика, сообщают местные СМИ.
О попытке похищения в полицию сообщила мама ребёнка. По словам женщины, когда её сын вышел из школы в пятницу, 13 ноября, и отправился домой, к нему подъехала машина, в которой находились двое. Они сказали, чтобы мальчик сел к ним. Ребёнок отказался. Тогда один из мужчин вышел из автомобиля и ещё раз попросил школьника отправиться с ними.
Известно, что один из мужчин был одет в серую футболку, а машину ребёнок описал как «синюю и маленькую».
В связи с этим инцидентом полиция усилила патрулирование зон возле школ. Это не первая попытка киднеппинга на Майорке. В октябре похожий случай произошёл возле школы в Монтуири - там неизвестные попытались похитил сразу двоих детей. Ранее похожий эпизод произошёл с девятилетней девочкой возле Английской академии в Санта-Мария.Темы: Происшествия Пальма де Майорка