В Малаге несостоявшийся насильник чуть не утонул, прячась от полиции в море

В провинции Малага задержан 26-летний гражданин Польши, которого обвиняют в сексуальном домогательстве.
По словам пострадавшей, около 14:00 она шла по пляжу, когда из моря выскочил абсолютно голый мужчина, схватил её и попытался изнасиловать. Жертве удалось вырваться. Она добежала до ближайшего пляжного кафе и рассказала о нападении.
Вскоре полицейские нашли мужчину, похожего по описанию на несостоявшегося насильника. Увидев, что за ним идут, поляк бросился в море и отплыл примерно на 1500 метров от берега. Минут через 40 полицейские сели в моторную лодку и доплыли до беглеца. Но тот и не думал вылезать из воды. Агенты убедили его надеть спасательный жилет, а потом ещё долго уговаривали сдаться. В итоге агрессора затащили в лодку с признаками переохлаждения и истощения.Темы: Происшествия Малага