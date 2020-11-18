Задержан лжеврач, принимавший состоятельных пациентов на ферме в Валенсии

Гражданская гвардия Испании задержала в Валенсии выходца из Пакистана, который, не имея необходимых документов, занимался лечением пациентов, преимущество состоятельных британцев. Стоимость составляла от 10 до 20 тысяч фунтов стерлингов.
Этот человек не был членом ни одной из коллегий медиков Испании, передает РИА Новости. Свои услуги он оказывал в доме на ферме, расположенной в муниципалитете Пикасент, который также не фигурирует ни в одном из официальных регистров медицинских учреждений.
Пациенты приезжали с самыми разными заболеваниями – от проблем с суставами и сердцем до рака, среди проводимых процедур было переливание крови. При обыске были обнаружены многочисленные документы, в том числе рецепты, различные пищевые добавки, запрещенные в Испании, медицинские инструменты, 50 слитков серебра на сумму более 33 тысяч евро и 89 слитков золота на сумму 418 тысяч евро, а также наличные и драгоценности.
На ферме, где располагалась "клиника", работали более десятка человек – причем жили они в антисанитарных условиях, рабочий день был по 10-12 часов без выходных за зарплату в 750 евро в месяц, из которых они должны были заплатить за жилье 200 евро. Выходить за пределы фермы запрещалось.
Выращиваемые продукты, которые хранились в антисанитарных условиях, пакистанец продавал за границу через свою интернет-страницу.
Задержанному предъявлены обвинения в нарушении прав трудящихся, незаконной профессиональной деятельности, мошенничестве, отмывании денег и преступлениях против здоровья населения.Темы: Происшествия Валенсия