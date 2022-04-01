На испанском заводе по инкубации яиц произошел взрыв

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По меньшей мере три человека серьезно пострадали в четверг в результате взрыва на заводе по инкубации яиц в Испании. Об этом сообщило агентство EFE.
По его информации, еще один человек числится пропавшим без вести. Инцидент произошел в населенном пункте Морон-де-ла-Фронтера (автономное сообщество Андалусия).
На странице экстренной службы Андалусии в Twitter говорится о пожаре на предприятии. Причины случившегося на уточняются. На месте инцидента работают медики и пожарные.
Источник: ТАСС