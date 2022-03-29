В Барселоне возмущенные ростом цен на топливо водители перекрыли дорогу

Несколько десятков человек в понедельник перекрыли крупную автостраду в Барселоне Ronda Litoral в знак протеста против роста цен на топливо, пишет газета 20minutos.

Как сообщается, автострада перекрывается протестующими уже четвертый рабочий день подряд. В акции, которая началась в 9.00 по местному времени (10.00 мск) принимают участие около 70 человек. Она проводится по инициативе Национальной платформы по защите транспорта.

Ранее в пятницу правительство Испании согласилось компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля, общая сумма помощи оценивается в 600 миллионов евро. Позднее после встречи с министром транспорта Испании Ракель Санчес лидер бастующих, глава Национальной платформы по защите транспорта Мануэль Эрнандес заявил, что испанские транспортники продолжат забастовку, вызванную ростом цен на топливо, несмотря на меры, которые предложило правительство. Он отметил, что предложенных мер недостаточно, потребовал от властей предложить новые - хотя бы временные - дополнительные решения.

Сотрудники транспортного сектора Испании 14 марта начали бессрочную забастовку, которая приводит к перебоям с поставками в стране. Для прекращения забастовки власти сначала обещали выделить 450 миллионов евро прямой помощи, а в пятницу утром заявили, что будут компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля. Общая сумма помощи превышает миллиард евро.

Источник: РИА Новости