На юго-востоке Испании произошло землетрясение силой 3,1 балла

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В местечке Молина-де-Сегура (Мурсия) в ночь на четверг произошло землетрясение силой 3,1 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Национальный географический институт.
В 2:56 местные жители почувствовали подземные толчки. Позже были зафиксированы повторные толчки, которые на этот раз ощутили жители муниципалитетов Альхама де Мурсия и Плиего. Оба магнитудой 1,5 балла.
Очевидцы активно комментировали землетрясение в соцсетях. О разрушениях и пострадавших не сообщается.