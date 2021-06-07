На испанском пляже нашли гигантского кальмара

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На пляже Гуругу в провинции Кастельон нашли тело гигантского кальмара, сообщают местные СМИ.
Кальмара заметили уборщики в воскресенье утром. Они вызвали полицейских, а те — тяжёлую технику для транспортировки останков. Кальмар был настолько большой, что для его эвакуации потребовалось два трактора.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай за последнее время. Пару дней назад на пляже Пинар, тоже в Кастельоне, обнаружили разлагающееся тело дельфина.