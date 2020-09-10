Испанец 6 лет не мог попасть в квартиру, пока окупасы не уехали в отпуск

В Каталонии хозяин захваченной квартиры смог вернуть её лишь спустя шесть лет, когда окупас уехали в отпуск на Ибицу. Историю Мануэля рассказали телеканалы Antena 3 и Telecinco.
Мануэль шесть лет назад сдал свою квартиру в муниципалитете Матаро (провинция Барселона) знакомому. Вскоре тот перестал платить, но остался там жить. На протяжении всех этих лет Мануэль писал заявления и безуспешно пытался выселить окупасов из своего жилища. За это время, не выдержав постоянного шума, краж и разборок, съехали многие его соседи.
Недавно Мануэлю подвернулся случай вернуть свою недвижимость. Через социальные сети он узнал, что окупасы собираются съездить отдохнуть на Ибицу. Когда они уехали, Мануэль попытался зайти к себе домой, но обнаружил, что захватчики поменяли замки и установили сигнализацию. В итоге ему всё же удалось прорваться силой. «Там никого не было, я вошёл и вернул свой дом», — рассказал он. В квартире была разруха, везде лежал мусор. Мануэлю пришлось долго наводить порядок и ставить надёжную защиту от взлома, но он всё равно считает финал этой истории счастливым.
В последнее время окупасы активизировались в Испании. Больше всего случаев захвата зафиксировано в столичном регионе. А Каталония лидирует по числу обращений с правоохранительные органы и суды от пострадавших владельцев недвижимости. Каждый день в регионе регистрируется примерно 20 случаев захвата, сообщает Министерство внутренних дел Испании.Темы: Происшествия