Мадрид в воскресенье остаётся парализованным после снегопада

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Закрытый в субботу из-за обильного снегопада аэропорт Мадрида «Барахас» в воскресенье не смог возобновить свою работу, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявление мэра Хосе Луиса Мартинеса-Алмейды. Пережившая бурю "Филомена" столица до сих пор засыпана снегом, а кое-где появляется наедь. Это делает практически невозможным передвижение автомобилей и автобусов, которые в Испании не приспособлены к таким погодным условиям.
Что касается столичного аэропорта, то там с раннего утра ведутся работы по очистке взлетно-посадочной полосы. Также коммунальные службы вычищают снег из-под стоящих на земле самолётов. Метеорологические условия пока не позволяют возобновить работу аэропорта.
По прогнозам мэра, город полностью вернётся к нормальной жизни только к концу следующей недели. Он предупредил, что в понедельник жители Мадрида не смогут снова сесть за руль своих автомобилей. В крайнем случае им придётся использовать цепи противоскольжения.
В автономных сообществах Мадрид и Кастилия-Ла-Манча занятия в школах и вузах приостановлены до среды.