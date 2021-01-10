В Испании сто человек застряли в торговом центре из-за снегопада

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Мощные снегопады, которые принесла в Испанию буря «Филомена», заблокировали около 100 человек в торговом центре Gran Plaza 2 в муниципалитете Махадаонда (Мадрид). Иван Алькала, работающий в одном из ресторанов этого торгового центра, рассказал TVE, что люди застряли здесь в пятницу и до сих пор не могут выйти из-за погодных условий.
По его словам, это работники ТЦ и целые семьи, есть дети и пожилые люди. «Некоторые спят на полу на картонках», - заявил он. Другим повезло больше — они устроились на диванах и стульях в ресторане. По его словам, сотрудники многих заведений пришли на помощь людям. Например, магазины одежды раздавали пижамы. А кафе и рестораны — еду.
«Около 18:00 в пятницу мы попытались выйти. Доехали на своих машинах до разворота в Махадаонда и застряли там из-за снега. Дальше пути не было. Пришлось возвращаться в торговый центр», - объяснил он. «Сейчас мы ждём снегоуборочные машины, но не знаем, когда они доберутся до нас. А пока не может отсюда выбраться ни пешком, ни на машине», - рассказал Иван.