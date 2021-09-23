Лава уже накрыла 166 гектаров на острове Пальма

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Извергающийся вулкан на испанском острове Пальма уже покрыл лавой 166 гектаров земли и уничтожил 350 домов. Измерить покрытую лавой площадь удалось с помощью спутника, передаёт агентство Europa Press.
Извержение началось в воскресенье, 19 сентября, и продолжается до сих пор. Эксперты не берутся делать прогнозы относительно продолжительности извержения. Но отмечают, что потоки лавы замедлили свою скорость до 4 километров в час.
У вулкана насчитали девять точек извержения, четыре из которых остаются активными.
В регионе объявлен максимальный — «красный» — уровень вулканической тревоги.