На юге Испании произошло землетрясение силой 4,4 балла

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В окрестностях Санта-Фе (Андалусии) в субботу произошло землетрясение силой 4,4 балла по шкале Рихтера, сообщили в Национальном географическом институте.
Сейсмическая активность возникла на глубине около 5 километров в провинции Гранада. Толчки ощущались и в столице провинции, и в ближайших муниципалитетах. Местные жители делятся в соцсетях эффектными видеозаписями с падающими предметами.
В Гранаде за последние четыре дня зарегистрировано уже около десятка небольших землетрясений силой от 1,4 до 2,5 балла. Сегодняшнее стало самым сильным. Предыдущее было зафиксировано в 0:37 (2,5 балла).