К Земле летит 735-метровый астероид

Астероид 163348 (2002 NN4) весит 30 тонн, а его длина составляет 735 метров. Он движется со скоростью 11 километров в секунду. NASA характеризует его как «потенциально опасный». Однако реальных шансов столкнутся с Землёй у гиганта практически нет. Как ожидается, он пролетит на расстоянии 5 млн километров от Земли, но по астрономическим меркам это считается небольшой дистанцией.
По словам учёных, если бы астероид такого размера упал на Землю, эффект можно было бы сравнить со взрывом множества водородных бомб. Погибли бы миллионы людей, падение спровоцировало бы землетрясения, цунами и изменение климата.Темы: Происшествия