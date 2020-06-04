Испанского актёра фильмов для взрослых заподозрили в убийстве

Гражданская гвардия задержала известного испанского актера фильмов для взрослых Начо Видаля. Его обвиняют в непредумышленном убийстве.
Летом 2019 года в доме Видаля умер фотограф модного издания Хосе Луис Абад. Он принимал участие в шаманском ритуале с использованием яда жабы —диметилтриптамина. Это сильный психоделик, вызывающий галлюцинации. Фотограф принял его и умер от инфаркта практически сразу.
Вместе с актёром задержаны его домработница и знакомый, которые тоже принимали участие в этом ритуале.Темы: Происшествия