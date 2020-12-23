Испанских полицейских уличили в домогательствах

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В испанской полиции разгорается скандал: двоих агентов уличили в домогательствах. Они уже задержаны и отстранены от службы.
По инициативе отдела по работе с семьями и женщинами (UFAM) Национальной полиции Мадрида арестованы два агента. На них пожаловалась 27-летняя уроженка Венесуэлы. По её словам, они приставали к ней, а потом прислали ей на телефон интимные фото.
Девушки рассказала, что полицейские увязались за ней на улице Рикардо Ортис в Мадриде. Там в одной из арок они остановили её и начали обыскивать. Затем один из них засунул руку ей под одежду, а потом и вовсе спустил с неё штаны. Второй в это время молча наблюдал за происходящим. Потом агенты записали номер телефона своей жертвы и отпустили её. В тот же вечер они прислали ей в WhatsApp фотографию, на которой оба были раздеты. Девушка написала заявление, приложив к нему эти кадры. Именно фотографии станут неопровержимым доказательством их вины, полагают испанские СМИ.
Полицейских задержали, допросили и отпустили до суда. Они временно отстранены от службы, заведено дело.