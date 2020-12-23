В Испании за пытки в прямом эфире задержана группа подростков

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Гражданская гвардия Испании задержала в муниципалитете Беникарло (Кастельон) троих подростков. Как сообщают местные СМИ, они похитили и насильно удерживали мужчину. Кроме того, его пытали и вели при этом прямой эфир в Instagram.
По предварительной версии, похитители и их жертва были знакомы. Известно, что подростки похитили мужчину и привели его в захваченный сквоттерами дом. Там они стали издеваться над ним. Как пишет издание 20minutos, его пытали «с помощью гаечного ключа и промышленного миксера и, по всей видимости, наслаждались процессом». При этом юноши вели прямой эфир в Instagram. Один из зрителей и забил тревогу. Он сохранил скриншоты пыток и отправился с ними в полицию. Агенты срочно начали поиски, которые вскоре привели их дому номер 18 на улице Сан-Исидор.
В правоохранительных органах считают, что подростки пытались выбить из своей жертвы все данные по банковским картам. В кармане одного из преступников нашли бумажник мужчины.