Испанский серфер трагически погиб, покоряя волну

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В Мексике погиб серфер Оскар Серра из Валенсии.
По информации мексиканских СМИ, Серра вошёл в море, несмотря на красный флаг, установленный на берегу. Впрочем, это предупреждение редко останавливает опытных сёрферов. В какой-то момент Серра потерял контроль над волной и упал в воду с большой высоты. Службам спасения удалось доставить его на берег, но реанимационные мероприятия не увенчались успехом.
В последнее время серферы со всего мира едут в мексиканскую Оахаку покорять огромные волны.