На испанском пляже голландские туристы убили своего соотечественника

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На Майорке 27-летний турист из Голландии скончался после нападения, которое произошло на городском пляже.
В драке принимали участие его соотечественники, сообщает Noticia.ru со ссылкой на местные СМИ. Один из них — 18-летний молодой человек — нанёс ему травмы, от которых турист через несколько дней умер в больнице.
В аэропорту убийца был задержан, но другие участники потасовки успели улететь домой. Впрочем, на родине им всё равно придётся предстать перед судом.
Семья погибшего прилетела на Майорку и уже дала согласие на использование его органов в медицинских целях. В связи с этим результаты вскрытия будут объявлены несколько позже.