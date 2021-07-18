В мадридском метро медбрату выбили глаз за замечание о маске

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Полиция Мадрида ищет молодого человека в розовой кепке, который избил медицинского работника в метро после того, как тот сделал ему замечание об отсутствии маски. Пострадавший лишился глаза.
Инцидент произошёл в четверг вечером на станции Альто-де-Ареналь на Первой линии мадридского метрополитена. Один из пассажиров — медбрат по профессии — попросил другого надеть маску. Сейчас это обязательное требование для всех в общественном транспорте Испании. Молодой человек отреагировал агрессивно и ударил оппонента в глаз. По данным газеты El Mundo, пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли спасти его глаз. По словам очевидцев, выходя из вагона, человек в розовой кепке пожелал медбрату смерти.
Если агрессора удастся задержать, у него вряд ли получится избежать наказания, так как момент удара был снят на камеру мобильного телефона. Запись попала в социальные сети.