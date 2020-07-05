Испанский чиновник случайно провёл видеоконференцию из душа

Муниципальный советник Торрелавеги (Кантабрия) Бернардо Бустильо принял участие в онлайн-конференции, не выходя из душа.
Как сообщают местные СМИ, чиновник пошёл с компьютером в ванную, чтобы принять душ. Он просто свернул окно и забыл выключить видеосвязь. Конференция транслировалась в прямом эфире. Коллеги пытались дозвониться Бустильо, но тщетно. Когда советник принял душ и вышел в обнажённом виде, мэр города принял решение срочно прекратить трансляцию.
После этого инцидента Бустильо ушёл из политики.
Издание El Mundo обнародовало видеозапись:Темы: Происшествия