В убийстве подозревают Джонатана Андика — сына основателя Mango. Джонатан утверждает, что его старый айфон украли в Эквадоре. Но на новом сохранилась история шагов и подъёмов из приложения «Здоровье».

Полицейский прошёл с айфоном до места гибели предпринимателя и обратно. Показатели оказались похожи на записи Джонатана за четыре дня до трагедии. Следователи предполагают, что он заранее бывал у обрыва, с которого упал его отец.

Исак Андик погиб 14 декабря 2024 года, упав со скалы на Монсеррате во время прогулки с сыном. Джонатана задержали в мае 2026-го и отпустили под залог в миллион евро.