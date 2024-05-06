Испанский боксёр заступился в кинотеатре за женщину и нокаутировал её обидчика 

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Во время показа анимационного фильма «Гарфилд» в одном из кинотеатров Сантандера случился спонтанный боксёрский поединок.
По словам очевидцев, один из зрителей кричал и угрожал своей спутнице. А сидевший в зале профессиональный боксёр Антонио Барруль вмешался в ситуацию. Он попытался провести с агрессором переговоры, но тот не унимался. Точку в споре поставила серия сокрушительных ударов. Боксёр потом извинился перед публикой, но зал и так был на его стороне.
Стоит отметить, что Антонио сильно рисковал карьерой. Боксёрам запрещено применять свои навыки вне ринга.