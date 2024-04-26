Девушка выпила кофе в аэропорту Майорки и попала в реанимацию

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Плюс одна фобия… 21-летняя сотрудница авиакомпании купила кофе в автомате в аэропорту Пальмы, сделала пару глотков и обнаружила в стакане живых насекомых.
После этого у девушки случился анафилактический шок: лицо и горло распухли, на теле появились отеки, она стала задыхаться.
Пострадавшую срочно доставили в больницу. Она провела 36 часов в реанимации. Врачам удалось спасти пациентку, ее уже выписали. Родственники девушки подали жалобу. Они считают, что автомат, работа которого в настоящее время прекращена, плохо обслуживали.