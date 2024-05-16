В Жироне расследуют гибель молодого человека, который утонул при установке буя

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Трагедия произошла в районе пляжа Са-Риера. 23-летний житель Бегура вместе с напарником устанавливал швартовые буи для местного морского клуба.
Когда он не вынырнул, сидевший в лодке напарник обратился за помощью к находившимся рядом людям, и вместе они достали тело. Молодой человек запутался в верёвках на глубине всего полтора метра. Его тело отправлено на вскрытие в морг, а напарник в состоянии шока доставлен в госпиталь. За дело взялась полиция Жироны.