Испанские военные рассказывают о страшных находках в домах престарелых

Испанские военнослужащие, которые во время пандемии коронавируса помогают обеззараживать здания, находят тела пожилых людей в домах престарелых.
По словам министра обороны Маргариты Роблес, военные рассказывают, что им часто попадаются совершенно брошенные старики, лежащие в своих постелях. За ними никто не ухаживает. Нередко они находят тела уже погибших от коронавируса пожилых людей. Ситуация во многих домах престарелых Мадрида критическая. Вирус Covid-19 особенно опасен для пожилых пациентов.
По данным информационного агентства Europa Press, прокуратура уже проводит расследование.Темы: Происшествия Мадрид