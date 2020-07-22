Испанские спасатели перехватили лодку с 12 детьми

Морская спасательная служба Испании сообщает о группе нелегальных мигрантов, которые дрейфовали в 10 километрах от острова Гран-Кантария. На борту лодки находились 34 человека, в том числе 12 детей.
Сообщается, что мигранты провели в океане четыре дня. Лодку обнаружили с вертолёта после того, как к спасателям обратились родственники мигрантов. Они заявили, что на борту есть дети, а расстояние, которое им предстояло преодолеть, чтобы добраться до Канарских островов из Западной Сахары — 450 километров.
Красный Крест сообщает, что все мигранты благополучно доставлены на берег, их состояние не вызывает опасений. Но некоторых укачало.
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