Французский блогер залез на крышу отеля Melià Barcelona Sky

Youtube-блогер из Франции Лео Урбан забрался по стене отеля Melià Barcelona Sky на его крышу без страховки. Спускался на землю на лифте.
Во время подъема блогера сопровождал дрон, делавший эффектные снимки. За это его и оштрафуют, потому что запуск беспилотников в каталонской столице ограничен и за этим строго следят.
Стоит отметить, что отель сейчас не работает и постояльцев там нет.
В прошлом году Урбан и ещё один блогер из Франции покорили ещё одну высотку в Барселоне — Torre Glòries.Темы: Происшествия Барселона