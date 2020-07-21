«Мы похитили вашего ребёнка»: в Испании активизировались телефонные мошенники

Национальна полиция Испании и Гражданская гвардия предупреждают об участившихся случаях вымогательства по телефону.
Мошенники действуют по стандартной схеме. Они звонят и сообщают собеседнику, что его близкий родственник похищен и его держат в заложниках. За освобождение требуют перевести крупную сумму на банковскую карту немедленно.
Часто, чтобы ускорить процесс и подтолкнуть перепуганного человека к денежному переводу, преступники имитируют голос якобы похищенного родственника. На заднем фоне раздаются крики и мольбы о помощи. Сами вымогатели говорят грубо и настойчиво.
Обычно звонят с иностранных номеров. Требуют от 2 до 10 тысяч евро.
В полиции говорят, что мошенники орудуют на всей территории страны, но больше всего — в Мадриде, Кантабрии, Сарагосе и Валенсии.Темы: Происшествия