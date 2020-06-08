Испанские полицейские заставили иностранных студентов убирать пляж

В Галисии 38 студентов, находящихся в Испании по программе обмена Erasmus, были вынуждены убрать местный пляж.
Студенты поделились на две группы и устроили на пляже Карнота (Ла-Корунья) ботельон (распитие спиртных напитков на улице в большой компании). Пляж входит в сеть Red Natura, объединяющую уголки Испании, находящиеся под экологической защитой. Кто-то вызвал полицию…
Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что ботельон был стихийным. Многие из собравшихся даже не были знакомы друг с другом. Полицейские проверили у всех документы и заставили студентов убрать пляж. «Эта зона осталась чиста», - доложили стражи порядка. Штрафовать никого не стали.
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