В испанской реке ловят опасного нильского крокодила

Полиция Испании ищет нильского крокодила, который может представлять опасность для человека, сообщают местные СМИ.
По предварительной версии, животное сбежало или просто было выпущено на свободу владельцем в районе муниципалитета Симанка (провинция Вальядолид) в месте слияния рек Дуэро и Писуэрга. Сообщения о крокодиле стали поступать в службы спасения в минувшую пятницу, но рептилию до сих пор не нашли.
По следам, которые попадаются по берегам рек, зоологии определили, что крокодил — нильский, а значит, опасен. Его длина, скорее всего, не превышает полутора метров. На всякий случай зона поиска огорожена.Темы: Происшествия