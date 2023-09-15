Испанию опять затопило

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В пятницу утром на Испанию в очередной раз обрушилась стихия. В 13 автономных сообществах объявлено штормовое предупреждение. Особенно досталось Каталонии, Валенсии и Мадриду.
В Мадриде мощные ливни затопили улицы и подземку. Перекрыто движение по трассе M-40, а в метро остановлено движение поездов на линиях 7 и 9.
В Каталонии в районе муниципалитета Виланова-и-ла-Желтру с рельсов сошёл поезд. К счастью, без пассажиров.
В Валенсии, Аликанте и Кастельоне объявлен «оранжевый» уровень метеорологической тревоги.