Испания на всякий случай готовится к цунами

Исполнительный секретарь Международного океанографического комитета ЮНЕСКО Владимир Рябинин предупредил, что население Средиземноморского побережья должно быть готово к цунами, которое может произойти в ближайшие 30 лет.

«Нет стопроцентной вероятности, что это произойдёт, но риск очень высок, и мы должны быть к этому готовы», - заявил эксперт на пресс-конференции, посвященной глобальной системе предупреждения о приливных волнах. Его слова приводит издание 20minutos.

В Испании этой проблемой занимается группа учёных из Гидравлического института при Университете Кантабрии. Она работает над проектом Tsunami Ready.

Ранее Noticia.ru подробно писала о вероятности цунами в Испании; о том, в каких именно районах эта вероятность выше всего; и что делать в случае цунами.