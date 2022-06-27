Автомобиль протаранил террасу бара в Испании

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В муниципалитете Алькала-де-Гуадаира (Севилья) водитель совершил наезд на посетителей бара, сидевших на улице.
Инцидент произошёл около 23:00. В результате аварии пострадали несколько человек. Очевидцы попытались задержать водителя, но ему удалось скрыться на высокой скорости. Тем не менее, вскоре местная полиция нашла и арестовала нарушителя.
Теперь его привлекут к ответственности. В частности, ему будет предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде и с просроченными документами.