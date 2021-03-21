Испанец не выдержал издевательств жены и выбросился из окна

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Агенты национальной полиции Испании арестовали 54-летнюю жительницу Валенсии, обвиняемую в жестоком обращении с несовершеннолетним сыном и мужем. Супруг не выдержал издевательств и выбросился из окна. Он госпитализирован.
В субботу на пульт дежурного поступило сообщение о том, что из окна жилого дома выбросился человек. Прибывшие на место происшествия медики и полицейские обнаружили лежащего на земле окровавленного мужчину. Однако он был в сознании и его экстренно госпитализировали. Пока врачи не берутся делать прогнозы.
По словам очевидцев, мужчина прыгнул с высоты в несколько этажей. Полицейские выяснили, что причиной послужил конфликт в семье: женщина оскорбляла и унижала и своего супруга, и несовершеннолетнего сына. Не выдержав такое обращение, глава семейства решился на отчаянный поступок.
Сейчас женщине запрещено приближаться к мужу и сыну.