В Мадриде прошла акция протеста против уголовного преследования рэпера

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Акция протеста в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны, началась в субботу вечером в Мадриде.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, к митингу присоединились несколько сотен человек, в основном молодые люди. Участники манифестации собрались недалеко от вокзала Аточа с целью пройти маршем до центральной площади Сибелес, где расположена столичная мэрия. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов преградили путь протестующим. Акция за "права и свободы" была организована через социальные сети, власти не были уведомлены о ее проведении.
Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку Аселя, против полицейских и испанских журналистов. Чтобы избежать возможных беспорядков, в центре города были развернуты дополнительные наряды полиции. В конечном счете акция прошла без инцидентов.
Как передает агентство Europa Press, манифестация в поддержку Аселя также проходит в Барселоне. К ней присоединились около 250 человек.
Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, клип на которую был размещен в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее 16 февраля Асель был задержан и помещен в тюрьму.
18 февраля стало известно, что суд в Испании подтвердил Аселю приговор к двум с половиной годам лишения свободы из-за событий 2017 года. Тогда рэпер якобы угрожал свидетелю по делу о возможной агрессии со стороны сотрудника городской гвардии Льейды.