В Испании расследуют загадочное ДТП 

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Гражданская гвардия Испании выясняет все обстоятельства странного ДТП, которое произошло на рассвете на трассе AP-7 в районе муниципалитета Алькасарес (Мурсия). На месте аварии были найдены обнажённые и изуродованные тела двоих человек.
Рано утром в службу спасения 112 позвонил 33-летний водитель, автомобиль которого врезался в машину, которая стояла на дороге с выключенными фарами. Звонивший получил незначительные травмы и был госпитализирован. Но на месте ДТП были найдены останки двоих человек (уточняется, что это «уроженцы Востока»).
Полицейских смущает тот факт, что в момент аварии обе жертвы были абсолютно голые. Ведётся расследование.