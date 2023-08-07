Громкая кража в аэропорту Барселоны возбудила местных карманников

Украденные у русской семьи чемодан и сумка с вещами на 8,5 млн евро взбудоражили преступный мир, пишет La Vanguardia.

После публикации новости о том, что в багаже пассажиров Emirates, стоявших в очереди на регистрацию, оказалось столько ценных вещей, в терминал T1 аэропорта Барселоны потянулись карманники всех мастей. Но полиция тоже не дремала.

В результате в первые несколько часов после публикации было проведено три задержания примерно в том же месте, где произошла громкая кража. Наплыв воришек продолжается все эти дни.