Сильвия Орриольс подошла к бастующим у супермаркета в Риполе (Жирона) и начала снимать их на телефон. Когда она попыталась пройти через пикет, возникла толкотня. Муниципальные полицейские отвели мэра от протестующих.

Позже Орриольс опубликовала фотографию повреждённой руки и заявила, что на неё напали, когда она пыталась защитить открытый магазин. По её словам, она отстаивала право бизнеса работать во время забастовки.

При этом, по данным 20minutos, сопровождавший мэра мужчина во время конфликта ударил одного из протестующих ногой.