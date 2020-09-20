Голый мужчина провёл в море 5 часов, скрываясь от полиции

В городе Альборая (Валенсия) мужчина в течение пяти часов провёл в море, чтобы его не задержала полиция.
Как сообщают местные СМИ, мужчина в обнажённом виде гулял по набережной. А когда увидел приближающихся к нему полицейских, прыгнул в море наотрез отказался выходить.
Сотрудникам правоохранительных органов потребовалось пять часов, чтобы развернуть спасательную операцию и выловить странного нарушителя. Для этого им пришлось сначала воспользоваться чужой лодкой, которая обнаружилась неподалёку. При этом мужчина решил не сдаваться без боя и оказал ожесточённое сопротивление. Агенты чудом удержались в лодке и не попадали в воду. Тогда им на помощь отправили вертолёт и спасательное судно. Нудиста выловили и задержали.Темы: Происшествия