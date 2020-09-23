В Барселоне 300 человек пытались помешать выселению захватчиков жилья

Выселение окупасов (захватчики жилья) из квартиры в центре Барселоны попытались сорвать 300 активистов.
Во вторник в районе Эшампле выселяли двух сестёр и их детей. В чужой квартире они поселились ещё в 2019 году. С тех пор их дважды пытались выселить, но тщетно. На защиту окупас вставала общественность, а наличие детей усложняло процедуру.
Но в этот раз женщины всё же были вынуждены покинуть жильё. Хотя поддержать их пришли 300 активистов. Более 50 из них уселись прямо на землю перед входом, мешая сотрудникам правоохранительных органов выполнять свою работу. Их приходилось поднимать с земли по одному.
В последнее время окупасы активизировались в Испании. Больше всего случаев захвата зафиксировано в столичном регионе. А Каталония лидирует по числу обращений с правоохранительные органы и суды от пострадавших владельцев недвижимости. Каждый день в регионе регистрируется примерно 20 случаев захвата, сообщает Министерство внутренних дел Испании.Темы: Происшествия Барселона