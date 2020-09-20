В Валенсии за покусавшей бойфренда девушкой приехала полиция

Жительницу Валенсии, откусившую бойфренду часть губы, обвиняют в домашнем насилии.
Национальная полиция приехала по вызову, поступившему от молодого человека, которого покусала его девушка. По его словам, он вернулся домой с работы и хотел поцеловать её, но она была не в духе и впилась в его губу зубами.
Пострадавшего отвезли в госпиталь. Врачам пришлось повозиться, так как девушка откусила около 3 сантиметров губы.
Его сожительнице предъявлены обвинения в домашнем насилии.
Ранее в Барселоне за похожее нарушение девушку пытались приговорить к 8 годам тюрьмы. Она откусила своему молодому человеку язык.Темы: Происшествия Валенсия