Подросток утонул в фонтане под Мадридом

В городке Мостолес под Мадридом произошла трагедия: 16-летний местный житель утонул в фонтане. Об этом сообщает служба спасения 112.
Молодой человек отдыхал вместе с друзьями в парке Финка Лиана. При этом они купались в большом фонтане. Но им стало скучно и они решили пробраться в машинное отделение. Сам фонтан неглубокий — всего 30 сантиметров. Но чтобы попасть в машинное отделение, надо пролезть через трубу. Сообщается, что подростка засосало в эту трубу и он там застрял, не смог выбраться и захлебнулся.
Прибывшим на место происшествия спасателям потребовалось 50 минут, чтобы извлечь тело из трубы.Темы: Происшествия Мадрид