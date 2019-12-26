В Севилье чемпион по легкой атлетике догнал грабителей

В Севилье бывший чемпион мира по легкой атлетике, а ныне полицейский, Серхио Реписо догнал двух грабителей, укравших бумажник.
Злоумышленники выхватили сумку с 3000 евро у женщины возле банкомата и попытались скрыться, убегая по центральным улицам Севильи. За ними побежал Реписо - чемпион мира в эстафете на дистанции 4×400 метров среди мастеров (старше 35 лет) с европейским рекордом.
Погоня длилась недолго. Сам Реписо позже рассказал, что его от грабителей отделяло 200-300 метров. Он быстро их преодолел и задержал преступников.Темы: Происшествия Севилья