Барселона отметила беспорядками годовщину каталонского референдума 

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По меньшей мере четыре человека задержаны в Барселоне в ходе беспорядков в пятницу вечером после акции, приуроченной к четвертой годовщине с момента проведения незаконного референдума о независимости Каталонии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе региональной полиции.
Организаторами акции стали так называемые комитеты в защиту республики, выступающие за выход автономии из состава Испании. "Четыре человека задержаны", - уточнили в полиции. Там добавили, что в ходе беспорядков пострадали четыре правоохранителя.
По данным газеты El Periodico, на которую ссылается ТАСС, к акции присоединились около тысячи сторонников независимости Каталонии. Некоторые из собравшихся стали бросать в правоохранителей яйца и пакеты с мусором. Радикально настроенные протестующие также подожгли несколько мусорных контейнеров. Полицейские разогнали собравшихся.
1 октября 2017 года в регионе прошло голосование о выходе из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали ранее никогда не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.