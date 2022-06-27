В Таррагоне закрыли пляж из-за акул

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Пляж Ареналь в Оспиталет-де-Инфант (Таррагона) закрыли в воскресенье на несколько часов из-за присутствия двух акул. Об этом сообщили в местной полиции.
Около полудня отдыхающие и спасатель заместили двух акул рядом с берегом. Сразу на пляже был поднят красный флаг, запрещающий купание.
Эксперты предположили, что это были голубые акулы, которые часто встречаются в местных водах и не представляют серьёзной опасности для человека.
Как только акулы уплыли, пляж сразу открыли.