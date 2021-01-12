Авиакомпания Iberia частично возобновляет работу после снегопадов

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Авиакомпания Iberia во вторник планирует выполнить 50% от намеченных рейсов на короткие и средние дистанции и полностью — на дальние. Об этом говорится в сообщении, распространённом компанией. Некоторые перелёты по-прежнему невозможны из-за последствий снежной бури «Филомена».
Аэропорт Мадрида «Барахас», из которого отправляется значительная часть самолётов Iberia, до сих пор полностью не восстановился после непогоды. На смену снегу пришла наледь, покрывшая взлётно-посадочные полосы.
Iberia сегодня выполнит половину всех вылетов из испанской столицы в другие города Испании и Европу. Также в расписании стоят девять дальних рейсов, но не исключены задержки.
Что касается тех пассажиров, которые так и не смогли улететь, они смогут поменять билеты до 20 марта текущего года. С пятницы сотрудники колл-центра Iberia приняли около 30 тысяч звонков.